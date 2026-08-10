Склад Wildberries в Нижнекамске возобновил работу после утренней эвакуации

Компания временно отключила штрафы за перевод товаров в другой сортировочный центр

Фото: Максим Платонов

Сортировочный центр Wildberries в Нижнекамске возобновил работу после утренней эвакуации работников. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу RWB.

Нижнекамский склад Wildberries вернулся в стандартный рабочий режим и возобновил прием товаров.

— С товарами все в порядке... Мы также отключили штраф за отгрузку на иной сортировочный центр,— сообщили в компании.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Количество пострадавших при атаке БПЛА выросло до 75. Среди погибших есть ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана.

Удары пришлись на жилой сектор и объекты промышленности Нижнекамска, сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко. Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Подробности — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин