Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму по иску «Родины»

Среди претензий — нарушения интеллектуальных прав

Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд РФ исключил партию «Яблоко» из списка участников выборов в Государственную думу. Иск о снятии подала партия «Родина», и суд удовлетворил его в полном объеме.

— Исковое заявление партии «Родина» удовлетворить в полном объеме, — сообщает ТАСС.

В обосновании иска значительную часть занимали претензии к «Яблоку» по поводу предполагаемых нарушений законодательства об интеллектуальной собственности, а также в иностранной поддержке партии.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на предстоящих выборах с 18 по 20 сентября усилят меры безопасности в связи с угрозой атак беспилотников и ракетной опасностью.

Вадим Вахрушев