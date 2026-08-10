Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму по иску «Родины»
Среди претензий — нарушения интеллектуальных прав
Верховный суд РФ исключил партию «Яблоко» из списка участников выборов в Государственную думу. Иск о снятии подала партия «Родина», и суд удовлетворил его в полном объеме.
— Исковое заявление партии «Родина» удовлетворить в полном объеме, — сообщает ТАСС.
В обосновании иска значительную часть занимали претензии к «Яблоку» по поводу предполагаемых нарушений законодательства об интеллектуальной собственности, а также в иностранной поддержке партии.
Ранее сообщалось, что в Татарстане на предстоящих выборах с 18 по 20 сентября усилят меры безопасности в связи с угрозой атак беспилотников и ракетной опасностью.
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