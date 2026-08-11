Работники АО «ТАИФ-НК» стали бронзовыми призерами Спартакиады среди промышленных предприятий

Спортивное мероприятие приурочили к 60-летию Нижнекамска

Фото: Альберт Муклаков

День физкультурника в Нижнекамске отметили масштабным спортивным праздником. На площадке «СИБУР Арены НК» впервые в современной истории города состоялась Спартакиада среди промышленных предприятий. На старт вышли работники «ТАИФ-НК», ТАНЕКО, KAMA TYRES и «Нижнекамскнефтехима». Мероприятие приурочили к предстоящему 60-летнему юбилею Нижнекамска.

— Наши промышленные компании — наша гордость. Очень приятно, что эта инициатива получила поддержку со стороны руководителей предприятий. Мы все соседи, а соседи должны жить дружно. Такие спортивные события объединяют трудовые коллективы. Желаю всем энергии, чтобы вы не только сегодня показали хороший результат, но и пообщались между собой, еще больше подружились. И чтобы в дальнейшем, как и принято у добрых соседей, поддерживали друг друга, — обратился к присутствующим на церемонии открытия Спартакиады мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Альберт Муклаков

Спартакиада проводилась по четырем видам спорта: баскетболу 3×3, мини-футболу, легкой атлетике и плаванию.

— Хочу поздравить всех участников Спартакиады с Днем физкультурника и поблагодарить за активное участие. Спорт — это не просто физическая нагрузка, а образ жизни, который закаляет характер и дает энергию для дальнейшей работы и жизни. Хочу пожелать всем хорошего настроения и ярких побед. А самое главное — пусть победит дружба! — пожелал участникам Спартакиады помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

Открыла Спартакиаду футбольная встреча между руководителями промышленных предприятий и представителями администрации. Личным примером они показали: спорт объединяет людей, укрепляет командный дух и помогает выстраивать добрососедские отношения.

Альберт Муклаков

— Святое дело — поиграть за «ТАИФ-НК». Наверное, главное здесь не столько спортивная подготовка, сколько возможность собраться дружным коллективом, пообщаться с руководителями и лучше узнать компанию. А еще — интересно провести выходной день и хорошо отдохнуть. Такие мероприятия нужно проводить гораздо чаще. Они сплачивают коллектив и дают возможность пообщаться друг с другом в неформальной обстановке, вне работы, — отметил главный механик АО «ТАИФ-НК» Вячеслав Журавлев.

После футбольного матча-открытия руководителей начались игры команд по баскетболу и мини-футболу, а также соревнования по плаванию. Состязания проходили одновременно на всех площадках.

Футбольная команда АО «ТАИФ-НК» по праву считается одной из самых сильных и опытных среди команд организаций и промышленных предприятий Нижнекамска. Она неоднократно становилась победителем и призером городских соревнований по мини-футболу.

Альберт Муклаков

— Мы сегодня в боевом составе. Как говорится, на манеже все те же. К турниру подготовились хорошо. Футбольная команда «ТАИФ-НК» сплоченная и уже не раз участвовала в мероприятиях такого масштаба. Все соперники сильные, слабых команд здесь нет. Мы много лет встречаемся на поле: практически все окончили спортивную школу и хорошо знают друг друга. Дух соперничества никуда не исчез: во время игры друзей нет, но после финального свистка мы снова общаемся как обычно, — рассказал оператор технологических установок АО «ТАИФ-НК» Денис Фролов.

В перерывах между футбольными матчами были организованы забеги по легкой атлетике. Женщины бежали 800 метров, мужчины — 1 500 метров. Также состоялась командная эстафета. АО «ТАИФ-НК» представляли четверо спортсменов-любителей. Один из них — слесарь технологических установок Ильназ Хамзин.

— Спортом занимаюсь ради удовольствия. Сегодня мне предстоит пробежать дистанцию 1 500 метров, а затем принять участие в командной эстафете, где каждый участник преодолеет по 100 метров. Настроен на победу. Такие городские мероприятия обязательно нужны: они поддерживают соревновательный дух, объединяют людей и создают отличное настроение, — признался Ильназ Хамзин.

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По итогам соревнований представители АО «ТАИФ-НК» завоевали несколько призовых мест. В личном первенстве по легкой атлетике Лилия Бадгутдинова стала бронзовым призером, Ильдар Загидуллин тоже занял третье место в забеге на 1 500 метров. Бронзу нефтепереработчики также завоевали в эстафете 4 × 100 метров. В общекомандном зачете по легкой атлетике команда АО «ТАИФ-НК» заняла третье место. Третьими стали таифовцы и в турнире по мини-футболу. Победителям и призерам вручили дипломы и медали.

Лилия Егорова