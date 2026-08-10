В Нижнекамске отменили юбилей города, который должен был пройти 15 августа

Мэр Нижнекамска сообщил о переносе праздничных мероприятий

Фото: Михаил Захаров

В Нижнекамске отменили юбилей города, который должен был пройти 15 августа. Об этом сообщил градоначальник Радмир Беляев. Решение связано с объявленным трауром в Татарстане.

Праздничные мероприятия в честь 60-летия Нижнекамска проведут позже.



— По всей республике объявлен траур. Все праздничные и развлекательные мероприятия отменены. Безусловно, мы также отменяем празднование юбилея, которое было запланировано на 15 августа. Проведем позже, но уже в другом формате. Сейчас наша главная задача — быть рядом с семьями погибших и с пострадавшими, оказать всю необходимую помощь и ликвидировать последствия атаки, — написал Беляев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Количество пострадавших при атаке БПЛА выросло до 75. Среди погибших есть ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана.

Удары пришлись на жилой сектор и объекты промышленности Нижнекамска, сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко. Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Подробности — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин