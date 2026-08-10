В казанском театре Тинчурина отменили концерт Салавата в связи с трауром в Татарстане

Зрителям не нужно менять уже приобретенные билеты

Фото: Артем Дергунов

Концерт народного артиста Татарстана Салавата Фатхетдинова в Казани, который должен был пройти сегодня, перенесли на 24 августа. Решение связано с объявленным трауром в Татарстане, сообщили в театре Тинчурина, где планировалось выступление певца.

— Уважаемые зрители! В связи с объявленным днем траура в республике, который утвержден решением раиса Татарстана Рустама Минниханова, концерт Салавата Фатхетдинова переносится на 24 августа, — говорится в сообщении пресс-службы театра.

Также было отмечено, что зрителям не нужно менять уже приобретенные билеты.

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Никита Егоров