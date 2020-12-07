В Челнах из-за ситуации с COVID-19 приостановили ремонт инфекционной больницы

В Набережных Челнах приостановили капитальный ремонт корпуса Б инфекционной больницы на полтора месяца. Такое решение было принято по просьбе управления здравоохранения в связи с тем, что закрытие на реконструкцию приведет к потере койко-мест в медучреждении.



«Мы готовы продолжить ремонт инфекционной больницы. Но, посоветовавшись с управлением здравоохранения, решили, ближайшие месяц-полтора за блок Б браться не будем, так как не можем полностью его закрыть, вывести из оборота эти койки, они нужны. Поэтому пока поставили на стоп», — передают «Челнинские известия» слова мэра города Наиля Магдеева.

Фото: Максим Платонов (архив)

Инфекционная больница в Набережных Челнах — одно из крупных профильных медучреждений в республике. Ее площадь составляет более 31 тысячи кв. метров. Ремонт больницы стартовал в 2018 году, работы разделили на несколько этапов. На данный момент обновили и оснастили оборудованием блоки В1 и В2. На очереди оставался блок Б.



На прошлой неделе стало известно, что новое здание филиала республиканского клинического онкологического диспансера в Челнах планируется открыть в январе 2021 года.



Татьяна Леухина