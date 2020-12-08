В Казани спрос на курьеров вырос почти в четыре раза

В России количество курьерских вакансий выросло в 2,8 раза, подсчитали аналитики сервиса Superjob. В Казани они отметили рост спроса почти в четыре раза.

По оценке экспертов, в столице Татарстана спрос на курьеров вырос на 284% по сравнению с декабрем 2019 года.

Максимальный прирост предложений отмечен в Челябинске: +306% по сравнению с декабрем 2019 года и +90% к ноябрю. Максимальная зарплата предлагается в районе 60 тысяч рублей, средняя по городу составляет 37,7 тысячи рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным сервиса, в среднем по стране пешему курьеру обещают платить 34,5 тысячи рублей в месяц. Зарплатный максимум составляет 80 тысяч рублей в месяц, вакансия с такой зарплатой отмечена в Москве.

Эксперты считают, что кроме пандемии коронавируса спрос на курьеров подстегнули приближение Нового года и отток мигрантов.

В ноябре сообщалось, что в ноябре количество вакансий курьеров в Казани выросло на 241% по сравнению с прошлым годом.

