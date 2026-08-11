До 17:00 в Казани будет отключен светофор на пересечении Чуйкова и Мусина
Водителей просят руководствоваться дорожными знаками
В Казани на пересечении улиц Чуйкова и Мусина временно отключены светофоры. Как сообщили в Комитете по транспорту города, отключение связано с плановыми работами на электросетях и продлится до 17:00.
— Руководствуйтесь знаками дорожного движения при проезде перекрёстков с неработающими светофорами, — сообщает комитет.
Ранее сообщалось о том, что в Казани из-за аварийного отключения электричества перестали работать светофоры на шести перекрестках.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».