В ВОЗ уверены, что не следует делать вакцинацию от COVID-19 обязательной
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вакцинация от коронавируса должна носить добровольный характер: делать ее обязательной нет необходимости.
«Не думаю, что нам следует [идти] по пути обязательной вакцинации», — цитирует ТАСС главу департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, людей необходимо информировать о преимуществах вакцины от коронавируса, чтобы они делали прививку в добровольном порядке: «Реальность заключается в том, что вакцина — это то, что нужно людям».
В управлении Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщили, что в Татарстане имеются две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
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