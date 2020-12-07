В ВОЗ уверены, что не следует делать вакцинацию от COVID-19 обязательной

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вакцинация от коронавируса должна носить добровольный характер: делать ее обязательной нет необходимости.

«Не думаю, что нам следует [идти] по пути обязательной вакцинации», — цитирует ТАСС главу департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, людей необходимо информировать о преимуществах вакцины от коронавируса, чтобы они делали прививку в добровольном порядке: «Реальность заключается в том, что вакцина — это то, что нужно людям».

Фото: mos.ru

В управлении Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщили, что в Татарстане имеются две вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».



Татьяна Демина