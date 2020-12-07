Роспотребнадзор продлил «антиковидные» ограничения для школ до 2022 года

Ограничения, введенные в российских образовательных учреждениях на фоне пандемии коронавируса, продлили до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

До конца 2021 года в школах, детсадах и других объектах социнфраструктуры для детей и молодежи под запретом массовые мероприятия. В учреждениях необходимо проводить термометрию, регулярную уборку и проветривание. За каждым школьным классом должен закрепляться свой кабинет.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что ограничения в школах и детсадах были введены в конце июня текущего года до 1 января 2021 года.

Напомним, что на прошлой неделе в управлении Роспотребнадзора по РТ заявили, что ситуация в школах республики стабильная и контролируемая.





Татьяна Демина