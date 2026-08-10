Минтранс предложил ввести госрегулирование тарифов на проезд

Вместо нерегулируемых цен перевозчиков ведомство предлагает перейти на контрактную систему

Фото: Динар Фатыхов

Минтранс России выступил с инициативой ввести государственное регулирование стоимости проезда в общественном транспорте в субъектах РФ. С таким предложением на заседании президиума Госсовета, которое проводит президент Владимир Путин, выступил глава ведомства Андрей Никитин.

— Исторически общественный транспорт в регионах финансируется по остаточному принципу. Результат — большое количество маршрутов с нерегулируемыми тарифами. Перевозчик сам определяет стоимость проезда, — передает его слова РИА «Новости».

Решением проблемы Никитин назвал переход на контрактную систему с регулируемыми тарифами. В этом случае заказчик в лице региона или муниципалитета будет устанавливать параметры движения: периодичность, режим работы, классы транспортных средств.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что россияне смогут приобретать проездные билеты через мессенджер «Макс». Для этого потребуется оформить цифровой идентификатор, привязать его к порталу «Госуслуги» и отсканировать QR-код.



Вадим Вахрушев