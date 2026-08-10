В Татарстане увеличат до 234 тыс. рублей выплату многодетным взамен земельного участка

Проект постановления опубликован для независимой антикоррупционной экспертизы

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане предложили увеличить с 200 тыс. до 234 321 рубля денежную выплату гражданам с тремя и более детьми взамен предоставления бесплатного земельного участка в собственность. Соответствующий проект постановления опубликован для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Размер выплаты также будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен. Для конкретной семьи будет действовать коэффициент индексации, установленный на день принятия решения о предоставлении денег.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Независимая антикоррупционная экспертиза проекта продлится до 17 августа включительно.

Сегодня в Казани насчитывается свыше 18,1 тыс. многодетных семей, имеющих право на получение земельных участков. Причем 11,1 тыс. семьям земля уже предоставлена.

Ранее власти столицы Татарстана обещали до конца 2027 года выделить земельные участки почти 2,4 тыс. многодетных семей города.

Зульфат Шафигуллин