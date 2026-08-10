«Я — законопослушный гражданин!»: топа «Банка Татарстан» арестовали по взяткам на 500 тысяч

С пятницы по понедельник силовики возбудили против Александра Слепова новое коррупционное дело

Фото: Динар Фатыхов

Минуту назад суд Казани отправил в СИЗО топ-менеджера отделения «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Александра Слепова. Почти пять суток он провел в статусе задержанного по делу о взятке 300 тысяч рублей за общее покровительство подрядчику, поскольку с первой попытки — в прошлую пятницу — судья не смог вынести решение по ходатайству Следкома об аресте. Сегодня силовики представили информацию о возбуждении дела о взятке еще на 200 тысяч, дав понять, что есть материалы еще по двум потенциальным эпизодам, сам Слепов уверяет — получал деньги лишь единожды и не в качестве взятки, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Зв выходные позиция сторон не поменялась — следователь при поддержке помощника прокурора Советского района просил о водворении банкира под стражу, последний отрицал вину, а его адвокаты указывали на отсутствие реальных попыток скрыться, уничтожить доказательства либо надавить на свидетелей событий двухлетней давности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К сегодняшнему дню замруководителя следственного отдела по Советскому району Казани Булат Каримов представил пакет новых материалов по делу, попросив приобщить их к ходатайству об аресте обвиняемого. В том числе — рапорт от УФСБ по Татарстану о признаках преступления в действиях Слепова и постановление о возбуждении против него нового дела о взятке в крупном размере — 200 тысяч. Силовики полагают, что в декабре 2024-го эту сумму замуправляющего отделением получил через посредницу все от той же частной предпринимательницы, что фигурирует в первом эпизоде дела. Дама на дополнительном допросе подтвердила, указав, что эта взятка была связана с оказанием услуг по проведению спортивно-массового мероприятия.

Также следствие засветило переписку между уже признавшими вину посредницей Атлякиной и взяткодателем Полукеевой, где первая пишет: «Денежку увидела? Когда сможешь привезти кэш? Руководству надо отдать». Вторая не демонстрирует никакого недоумения и отвечает: «Деньги пришли. Завтра попробую снять».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, на заседании обнародовали информацию о деле уже арестованного ведущего инженера отдела строительства «Банка Татарстан» Рамиля Мухаметова. По версии силовиков, на его счету — две взятки на 80 и 300 тысяч рублей соответственно, которые связаны с ремонтными работами в главном здании отделения.

При этом прозвучало: оба эпизода уже соединены, но Слепов по новому делу пока не допрашивался. Кроме того, со слов Каримова можно было сделать вывод — у следственной группы уже сейчас есть информация и об иных преступлениях, которой еще предстоит дать оценку.

На вопрос судьи Сергея Аптулина, может ли что-то пояснить задержанный по новому эпизоду дела, банкир по совету адвокатов воздержался от развернутого комментария, высказав предположение, что его опять оговаривают.

Адвокаты обвиняемого против приобщения новых доказательств не возражали, но указали — доказательствами причастности они не являются. Рустам Губайдуллин упрекнул силовиков, что вместо качества они решили взять количеством — предоставили по второму «высосанному из пальца», по мнению защиты, эпизоду протоколы допросов все тех же лиц, что и по первому. Он высказал предположение — чтобы избежать ареста и заслужить в будущем освобождение от уголовной ответственности по примечанию, дамы согласились сообщить то, что нужно следствию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главный аргумент защиты — их клиент не располагал полномочиями ни по проведению конкурса на закупку, ни по выбору поставщика, ни по подписанию актов выполненных работ. В подтверждение сегодня представили опрос директора секретариата Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Эльмиры Дедух.

Она сообщила, что Слепов никоим образом не может оказать влияние на данные процедуры, поскольку в региональном отделении банка лишь формируются техзадание и служебная записка о необходимости проведения внутренних корпоративных мероприятий, включая спортивные. Потом эти документы поступают в Нижний Новгород, где находятся и возглавляемый Дедух секретариат, и сервисный центр закупок. Первый проверяет представленные документы, второй непосредственно запрашивает коммерческие предложения у поставщиков, проводит их отбор, определяет победителя и заключает с ним договор. Помимо нижегородского подразделения, предварительные документы на закупку проводят проверку в налоговой службе Сбера, которая базируется в Воронеже, но подчиняется московскому руководству Сбера. Ни одно из указанных подразделений в подчинении Александра Слепова не находится, поясняла директор секретариата..

При этом адвокат Юлия Зарубина напомнила суду — в протоколах очных ставок по первому эпизоду посредницам задавался вопрос, единичным ли был факт с получением 300 тысяч. Атлякина, по словам защитницы, отвечала утвердительно, а Полукеева уклончиво — мол, сейчас не помню, были ли другие эпизоды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также защита напомнила — со дня задержания Александр Слепов не предпринимал никаких попыток укрыть сведения от силовиков, добровольно сообщил пароль от мобильника, предоставил доступ к электронной почте.

Банкир уверял — скрываться не намерен, напротив, собирается отстаивать свою правоту:

— Я с самого начала сотрудничаю со следствием, и скрывать свои данные, уничтожать, влиять на свидетелей по делу я не собираюсь. Как и скрываться. Я законопослушный гражданин, исправный налогоплательщик!.<...> Я не собираюсь ни на кого влиять...

Напомним, местом первого преступления силовики считают центральный офис Сбера в Казани на улице Бутлерова. Именно там в сентябре 2024-го передавались наличные, по версии оперативников ФСБ и МВД, а также сотрудников отдела Следкома по Советскому району Казани. Причем установлено — предприниматель, проводившая ряд мероприятий для Сбера, сняла в терминале эту сумму со своего счета, положила их в конверт и передала сотруднице, которая передала конверт самому заместителю управляющего. Ну а тот через три часа также воспользовался банкоматом в центральном офисе и зачислил наличные на свой счет. По истечении почти двух лет служба внутрибанковской безопасности выявила факт полного совпадения номеров купюр, снятых клиентом и зачисленных нерядовым сотрудником Сбера, и поделилась этой информацией с правоохранителями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следком возбудил дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК — получение должностным лицом взятки через посредника с использованием служебного положения. Александр Слепов после задержания признал лишь получение и зачисление 300 тысяч рублей, называя их возмещением своих затрат.

Из оглашенных на заседании материалов выяснилось: помимо Слепова, по делу задерживались три дамы — предполагаемый взяткодатель и две посредницы. Ни одну из них на меру пресечения в суд не привезли, все они дали признательные показания. Нюанс в том, что в отношении этих дам дела возбуждались отдельно, поэтому по делу топа Сбера они сейчас проходят в качестве свидетелей.



Также прозвучало — те самые 300 тысяч рублей были взяты из суммы госконтракта на полмиллиона, выделенных на проведение совещания банкиров на 70 человек в здании IT-парка. Версия защиты такова — получательница контракта передала лишь ту часть денег, которые были потрачены лично Слеповым на проведение мероприятия.



При этом защитники вслед за клиентом настаивали — именно он понес расходы на проведение банковского мероприятия, правда, не уточняли при журналистах, что именно приобреталось. Заметим, один из источников «Реального времени» уверяет — на допросе и в ходе очной ставки задержанный банкир якобы утверждал: формат с «возмещением расходов на корпоратив в августе путем проведения тендера на выездное совещание в сентябре» выбирался «коллегиально». Происходило это единственный раз либо периодически, возможно, установит следствие. Заметим, в такой трактовке событий можно усмотреть еще и состав мошенничества с уводом средств из бюджета банка, который на 50% и одну голосующую акцию принадлежит РФ.

Кстати, представители юридического подразделения и пресс-службы банка присутствовали на заседаниях по мере пресечения коллеге в качестве слушателей.

Защита намерена обжаловать сегодняшнее решение суда.