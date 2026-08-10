В августе россияне смогут увидеть метеорный поток Персеиды

Его можно будет наблюдать в том числе в Казани

Фото: Реальное время

Туристы в августе все чаще хотят увидеть чистое ночное небо при поездках по России в августе. Самыми востребованными направлениями в компании называют Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. Кроме того, эксперты рекомендуют рассмотреть поездку в Казань с посещением Астрономической обсерватории им. Энгельгардта, сообщила пресс-служба АТОР.

Отмечается, что в августе ожидается один из главных звездопадов года — метеорный поток Персеиды. В этом году его пик нужно ждать в ночь с 12 на 13 августа. В эти дни можно увидеть десятки «падающих звезд» в час, если повезет с погодой и удастся выбраться подальше от городского освещения.

Реальное время / realnoevremya.ru

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров подтвердил, что август — отличное время, чтобы смотреть на звезды.

— Луна уходит с ночного неба, с каждым днем становится темнее, и открывается все больше звезд. Плюс на севере заканчиваются белые ночи — небо становится еще глубже. Так что весь август условия только улучшаются, — объяснил астроном.

Ранее сообщалось, что туристы съездили в Татарстан около 1,5 млн раз за первое полугодие.

Никита Егоров