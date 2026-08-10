В августе россияне смогут увидеть метеорный поток Персеиды
Его можно будет наблюдать в том числе в Казани
Туристы в августе все чаще хотят увидеть чистое ночное небо при поездках по России в августе. Самыми востребованными направлениями в компании называют Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию. Кроме того, эксперты рекомендуют рассмотреть поездку в Казань с посещением Астрономической обсерватории им. Энгельгардта, сообщила пресс-служба АТОР.
Отмечается, что в августе ожидается один из главных звездопадов года — метеорный поток Персеиды. В этом году его пик нужно ждать в ночь с 12 на 13 августа. В эти дни можно увидеть десятки «падающих звезд» в час, если повезет с погодой и удастся выбраться подальше от городского освещения.
Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров подтвердил, что август — отличное время, чтобы смотреть на звезды.
— Луна уходит с ночного неба, с каждым днем становится темнее, и открывается все больше звезд. Плюс на севере заканчиваются белые ночи — небо становится еще глубже. Так что весь август условия только улучшаются, — объяснил астроном.
Ранее сообщалось, что туристы съездили в Татарстан около 1,5 млн раз за первое полугодие.
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