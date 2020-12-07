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Минздрав РФ не предлагает ограничивать передвижения россиян

11:33, 07.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав РФ не предлагает ограничивать передвижения россиян
Фото: Максим Платонов (архив)

В Минздраве не предлагали ограничить возможность передвигаться между регионами или муниципалитетами. Подобная информация содержалась в научной работе.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов объяснил, что в научном докладе говорилось, что такие меры для борьбы с распространением коронавируса «использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами». По его словам, эта фраза была вырвана из контекста, передает ТАСС.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на XII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020», сообщил, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами.

БизнесТранспортОбществоМедицина
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