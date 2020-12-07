Минздрав РФ не предлагает ограничивать передвижения россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минздраве не предлагали ограничить возможность передвигаться между регионами или муниципалитетами. Подобная информация содержалась в научной работе.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов объяснил, что в научном докладе говорилось, что такие меры для борьбы с распространением коронавируса «использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами». По его словам, эта фраза была вырвана из контекста, передает ТАСС.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на XII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020», сообщил, что возникающие очаги внутри страны могут требовать рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами.