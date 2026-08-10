В Казани из-за аварии не работают светофоры на шести перекрестках

Комитет по транспорту города призывает водителей руководствоваться дорожными знаками

Фото: Мария Зверева

В Казани произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого светофоры перестали функционировать на нескольких участках. Об этом сообщил Комитет по транспорту города.

Светофорные объекты не работают на следующих пересечениях:

улица Ленинградская — улица Беломорская;

улица Ленинградская — улица Симонова;

улица Ленинградская — улица Айдарова;

улица Ленинградская — улица Пржевальского;

улица Пржевальского — улица Лукина;

улица Ударная — улица Сахалинская.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял 12-е место в рейтинге регионов России по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года.

Вадим Вахрушев