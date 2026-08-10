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В Казани из-за аварии не работают светофоры на шести перекрестках

16:54, 10.08.2026

Комитет по транспорту города призывает водителей руководствоваться дорожными знаками

В Казани из-за аварии не работают светофоры на шести перекрестках
Фото: Мария Зверева

В Казани произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого светофоры перестали функционировать на нескольких участках. Об этом сообщил Комитет по транспорту города.

Светофорные объекты не работают на следующих пересечениях:

  • улица Ленинградская — улица Беломорская;
  • улица Ленинградская — улица Симонова;
  • улица Ленинградская — улица Айдарова;
  • улица Ленинградская — улица Пржевальского;
  • улица Пржевальского — улица Лукина;
  • улица Ударная — улица Сахалинская.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял 12-е место в рейтинге регионов России по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года.

Вадим Вахрушев

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