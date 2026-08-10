В Казани из-за аварии не работают светофоры на шести перекрестках
Комитет по транспорту города призывает водителей руководствоваться дорожными знаками
В Казани произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого светофоры перестали функционировать на нескольких участках. Об этом сообщил Комитет по транспорту города.
Светофорные объекты не работают на следующих пересечениях:
- улица Ленинградская — улица Беломорская;
- улица Ленинградская — улица Симонова;
- улица Ленинградская — улица Айдарова;
- улица Ленинградская — улица Пржевальского;
- улица Пржевальского — улица Лукина;
- улица Ударная — улица Сахалинская.
Ранее сообщалось, что Татарстан занял 12-е место в рейтинге регионов России по аварийности на дорогах за первое полугодие 2026 года.
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