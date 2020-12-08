Новости общества

09:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Горздрав Челнов рассказал о нулевом приросте по смертям от коронавируса за месяц

08:14, 08.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Горздрав Челнов рассказал о нулевом приросте по смертям от коронавируса за месяц
Фото: realnoevremya.ru

Последний месяц в Челнах не регистрируются летальные случаи от коронавируса, хотя прирост заболеваемости остается стабильным. С начала пандемии зарегистрировали 29 смертей, сообщают chelny-biz со ссылкой на главу управления здравоохранения Александра Николаева.

Горздрав также не предоставляет данные о географии смертности от COVID-19 — сообщается лишь возраст умерших и их количество. Всего в челнах за весь период зарегистрировали 1 133 случаев заражения коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане от коронавируса за последние сутки умерли еще два человека.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем