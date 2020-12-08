Горздрав Челнов рассказал о нулевом приросте по смертям от коронавируса за месяц

Последний месяц в Челнах не регистрируются летальные случаи от коронавируса, хотя прирост заболеваемости остается стабильным. С начала пандемии зарегистрировали 29 смертей, сообщают chelny-biz со ссылкой на главу управления здравоохранения Александра Николаева.



Горздрав также не предоставляет данные о географии смертности от COVID-19 — сообщается лишь возраст умерших и их количество. Всего в челнах за весь период зарегистрировали 1 133 случаев заражения коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане от коронавируса за последние сутки умерли еще два человека.



Маргарита Головатенко