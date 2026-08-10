Врачи проведут консилиум по пострадавшим при атаке БПЛА в Нижнекамске

Двое раненых сейчас на операции, общее число пострадавших достигло 48, 13 человек погибли

Фото: Максим Платонов

После оказания первой помощи пострадавшим при атаке беспилотников в Нижнекамске врачи проведут консилиум, чтобы решить, как маршрутизировать пациентов дальше. Об этом заявил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев, который посетил центральную районную больницу города.

— В случае необходимости или с целью разгрузки персонала Нижнекамской центральной районной больницы будет осуществлен следующий этап эвакуации, — написал Абашев в социальных сетях.

Нижнекамская ЦРБ полностью оснащена и готова к приему раненых, персонал справляется с объемом работы. На месте работают выездные бригады Республиканского центра медицины катастроф, специалисты из РКБ и больницы скорой помощи Набережных Челнов.

предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

Сейчас двое пострадавших находятся в операционной. У одного из них поврежден спинно-мозговой канал, у второго — грудная клетка. Основные травмы — проникающие ранения мягких тканей и полостей от взрывного воздействия, медики извлекают из тел металлические осколки.

Для оказания помощи привлекли ведущих специалистов, в том числе из Казани и Набережных Челнов, более 20 человек госпитализированы, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Вадим Вахрушев