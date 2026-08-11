Хуснуллин заявил о новом росте цен на стройматериалы

Подорожали арматура и битум

Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что ситуация с ценами на стройматериалы снова начала ухудшаться. По его словам, после стабилизации в начале года стоимость арматуры и битума неожиданно пошла вверх.

— Объясняют, из-за остановки части заводов. За последние четыре года стройматериалы подорожали почти вдвое. По отдельным позициям рост может быть 80%, где-то — 120%, но средняя картина близка к 100%, — передает его слова ТАСС.



Одновременно с этим в строительной отрасли выросли и зарплаты — в два-три раза за тот же период. Вице-премьер связал это с острой нехваткой кадров. Компании вынуждены повышать оплату труда, закладывая дополнительные расходы в себестоимость, а в итоге издержки перекладываются на конечного покупателя.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о том, что в Казани возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при грузоперевозке, в результате которого компания потеряла стройматериалы на сумму более 1,5 млн рублей.



Вадим Вахрушев