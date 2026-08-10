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Минниханов направил письма президентам Узбекистана и Таджикистана с соболезнованиями

17:40, 10.08.2026

Глава республики пообещал семьям погибших всю необходимую помощь

Минниханов направил письма президентам Узбекистана и Таджикистана с соболезнованиями
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов направил письма президентам Узбекистана и Таджикистана в связи с гибелью их граждан в результате атаки беспилотников на Нижнекамск 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба раиса РТ.

— Тяжело осознавать, что эта трагедия произошла на татарстанской земле, с которой Узбекистан связывают давние и по-настоящему братские отношения, а наши народы — тесные исторические, культурные и гуманитарные связи, — сказано в письме.

В обращении к Шавкату Мирзиееву Минниханов передал соболезнования родным и близким погибших, а также всему узбекистанскому народу и заверил, что семьям жертв окажут всю необходимую помощь в координации с дипкорпусом Узбекистана в РФ.

Аналогичное письмо направлено президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Ранее сообщалось, что правительство Татарстана утвердило размеры единовременных выплат пострадавшим при атаке беспилотников.

Вадим Вахрушев

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