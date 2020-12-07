Экономист спрогнозировал рекордно высокие цены на продукты

Российский экономист заявил, что в 2021 году цены на продукты питания вырастут возрастут во всем мире. Это связано с пандемией коронавируса.

«Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы», — спрогнозировал в эфире НСН главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.

По его словам, из-за пандемии коронавируса у людей упали доходы, а стоимость продуктов увеличилась. Эта тенденция сохранится во всем мире и в следующем году.

Фото: Максим Платонов

Узун обратил внимание, что большая часть граждан с небольшими доходами вынуждена отказывать себе в других покупках из-за того, что больше половины денег уходит на питание.

Ранее руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе РФ Дмитрий Авельцов рассказал, на какие продукты в России следует ожидать снижения цен в 2021 году.



Татьяна Демина