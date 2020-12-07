Роспотребнадзор: Татарстан не будут закрывать из-за COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Вопрос о закрытии Татарстана из-за пандемии коронавируса на сегодня не стоит, рассказала в понедельник на пресс-конференции замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

«Мероприятия в начале года — март, апрель, май — тогда были оправданы, на сегодня они уже не так актуальны и могут даже привести к неприятным последствиям», — рассказала она.

Напомним, что за последние сутки в Татарстане зафиксированы 93 новых случая коронавируса. По России выявлено более 28 тысяч заболевших COVID-19.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, на XII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020», заявил о возможности ограничения передвижения граждан между регионами.