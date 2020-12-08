Врач рассказал, какие лекарства нужны во время пандемии

О том, какие лекарства следует приобрести в период пандемии, рассказал заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов. По его словам, лучше не прибегать к самостоятельному лечению антибиотиками — для этого требуется назначение врача. Вместо этого лучше запасаться жаропонижающими средствами.

Врач предостерег и от самостоятельного лечения противовирусными препаратами: они обладают нежелательными реакциями, поэтому принимать их следует лишь под контролем специалистов.

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Врач рассказал, что не стоит злоупотреблять витамином D — его избыток в организме может стать причиной почечной недостаточности, поражения сосудистой системы, сообщает портал «АиФ».

Ранее Минздрав РФ объяснил рост цен на ртутные градусники и некоторые лекарства.

Маргарита Головатенко