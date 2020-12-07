В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинах от коронавируса в Татарстане

Замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала, что на сегодня в республике имеются две вакцины от коронавируса.

Вакцина «Спутник V» прибыла по линии Минздрава РФ, отметила она. Препарат будет прививаться определенным группам граждан. В первую очередь речь идет о медработниках.

Фото: : twitter.com/izvestia_ru

«ЭпиВакКорона» пока проходит пострегистрационные испытания на добровольцах. Применение этой вакцины начато, добровольцы сформированы, вакцинация продолжается.

«Пока вакцинация в этом формате, она в целом на ситуацию не повлияет, потому что пока мы вакцинируем довольно небольшое количество людей», — сказала Авдонина.

С начала года также будут определены контингент и группы риска, вакцинация выйдет на более широкий уровень.

«После того, как достаточное количество вакцины будет поставлено в регион, пойдут массовые вакцинации. Я вас уверяю, мы заранее об этом предупредим очень много раз, как это было, когда началась вакцинация от гриппа. В настоящий момент массовая вакцинация не делается, речь идет только о группе риска», — добавил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.