Вице-мэр Москвы: марафону коронавируса не видно ни конца ни края

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края.



«Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов... с которыми весь мир, и наша страна, наш город столкнулся впервые», — сказала заммэра на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020» (цитата по «РИА Новости»).

mos.ru

Напомним, что прививки от COVID-19 в Москве начали делать 5 декабря. Вакцинироваться можно в 70 поликлиниках города. Самыми первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники. Всего в Москве от коронавируса планируют вакцинировать от 6 до 7 миллионов человек.