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Вице-мэр Москвы: марафону коронавируса не видно ни конца ни края

11:58, 07.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вице-мэр Москвы: марафону коронавируса не видно ни конца ни края
Фото: mos.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края.

«Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов... с которыми весь мир, и наша страна, наш город столкнулся впервые», — сказала заммэра на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020» (цитата по «РИА Новости»).

mos.ru

Напомним, что прививки от COVID-19 в Москве начали делать 5 декабря. Вакцинироваться можно в 70 поликлиниках города. Самыми первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники. Всего в Москве от коронавируса планируют вакцинировать от 6 до 7 миллионов человек.

ОбществоМедицина
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