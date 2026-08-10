«Яблоко» может обжаловать решение суда о снятии с выборов в течение пяти дней

Решение Верховного суда о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму пока не вступило в силу

Фото: Динар Фатыхов

Решение Верховного суда России об отстранении «Яблока» от участия в думских выборах еще не является окончательным. Лидер партии Николай Рыбаков сообщил журналистам, что у них есть пять суток, чтобы подать апелляцию на это решение.

— Решение Верховного суда об исключении партии «Яблоко» из федеральных списков на выборах в Госдуму может быть обжаловано в течение пяти дней со дня его оглашения, — сообщает ТАСС.

По словам Рыбакова, партия рассмотрит все варианты и, скорее всего, воспользуется своим правом на обжалование.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ удовлетворил иск партии «Родина» и исключил «Яблоко» из списка участников выборов в Госдуму. Основанием послужили претензии к «Яблоку» по поводу нарушений законодательства об интеллектуальной собственности и обвинения в иностранной поддержке партии.

Вадим Вахрушев