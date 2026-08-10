В Казани определили победителей турнира по скейтбордингу в дисциплине «улица»

Победили Рада Терещенко из Тюменской области (62,33 балла) у женщин и Савва Востоков из Москвы (143,33 балла) у мужчин

Победителями соревнований по скейтбордингу в дисциплине «улица», прошедших 8–9 августа в экстрим-парке «Урам» в рамках Спартакиады народов России, стали Рада Терещенко из Тюменской области (62,33 балла) у женщин и Савва Востоков из Москвы (143,33 балла) у мужчин.

Серебряные медали завоевали Мария Ожигова (Москва, 53,53) и Егор Голубев (Санкт-Петербург, 125,67), бронзу — Анастасия Антонова (Санкт-Петербург, 41,77) и Егор Кальдиков (Москва, 121,00). В финал прошли по восемь лучших спортсменов: квалификацию успешно прошли 16 девушек и 32 юноши.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заезды проходили на фоне масштабной программы Спартакиады народов России. Всего в соревнованиях принимают участие более 12 тысяч атлетов в 44 видах спорта. Казань принимает турниры по 11 дисциплинам, включая спортивную гимнастику, пулевую стрельбу и флаг-футбол.

Следующие соревнования по скейтбордингу в дисциплине «парк» состоятся там же 12–13 августа. Финал среди мужчин запланирован на 13 августа с 16:00 до 17:00, церемония награждения начнется в 17:30.

Зульфат Шафигуллин