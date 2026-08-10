В Татарстане отменили спортивные мероприятия в связи с трауром

Информация уже доведена до всех подведомственных учреждений

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане отменили все массовые спортивные мероприятия, решение связано с объявленным трауром в Татарстане. Это «Реальному времени» подтвердили в Министерстве спорта республики.

Информация уже доведена до всех подведомственных учреждений. Отмена касается только соревнований, запланированных на 10 августа.

Отметим, что свои соболезнования родным и близким погибших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск выразили ведущие спортивные клубы Татарстана — «Рубин», «Ак Барс», УНИКС и «Нефтехимик».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Количество пострадавших при атаке БПЛА выросло до 75. Среди погибших есть ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана.

Удары пришлись на жилой сектор и объекты промышленности Нижнекамска, сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко. Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Подробности — в материале «Реального времени».

Ранее в Татарстане рекомендовали отменить все культурные и развлекательные мероприятия, а также телерадиопрограммы в связи с объявленным трауром.

Зульфат Шафигуллин