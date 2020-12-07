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В Татарстане от коронавируса умерли еще двое человек

18:23, 07.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще двое человек
Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 152.

Так, от инфекции умерли 74-летняя женщина и 77-летний мужчина. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщает оперштаб республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера, 6 декабря, в республике подтвердились три случая смерти от коронавируса.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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