Онищенко спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в Москве после Нового года

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предположил, что при условии строгого соблюдения «антиковидных» мер в Москве после Нового года можно ожидать спада заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве».



По его словам, россиянам необходима четкая инструкция по празднованию Нового года: не сидеть перед телевизором, обжираясь и допивая остатки спиртного, а гулять на свежем воздухе в своем районе. Еще лучше отправиться на дачу, где можно проводить больше времени на улице, не изнывая от гиподинамии и надоевшего телевизора.

Напомним, в российском парламенте отреагировали на предложение Онищенко об отказе от долгих новогодних праздников.