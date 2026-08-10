Для экс-начальника отдела Кабмина РТ запросили 7 лет колонии со штрафом 25 млн рублей

Защита просила об оправдании либо наказании без лишения свободы

Фото: Реальное время

На финишную прямую вышел суд по делу о посредничестве взятке экс-начотдела Кабмина Татарстана Фаиля Салихова. Сегодня прокуратура запросила для него 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 25 млн рублей (10-кратный размер взятки), приговор может быть вынесен уже на этой неделе, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

На заседании помощник прокурора Вахитовского района Казани Михаил Житлов сообщил, что вменяемое Салихову преступление полностью доказано, в том числе фактом признания в получении средств самим обвиняемым. Кроме реального срока и внушительного штрафа, гособвинитель просил запретить бывшему чиновнику в течение пяти лет после отбытия срока занимать руководящие должности в органах власти.

В свою очередь адвокат Рустам Губайдуллин напоминал — полученные от приятеля 2,5 млн рублей «под Арбитражный суд Татарстана» его клиент вернул, когда узнал, что его знакомый судья умер. С учетом этого он просил оправдать Салихова по обвинению в посредничестве взятке, но в случае, если суд не согласится с защитой в части отсутствие вины, назначить наказание без реального лишения свободы.

Преследование Ришата Сатдарова судом прекращено, но прокуратура оспаривает это решение. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, всего по делу привлекли четверых — взяткодателя и трех предполагаемых посредников, получателя взятки, как установлено следствием, не было. По версии СК и прокуратуры, давний знакомый Фаиля Салихова челнинец Валерий Салтыков в сентябре 2023-го предложил коммерсанту Марату Мингазову «порешать вопрос с положительным решением по его иску в арбитраже» путем передачи должностным лицам 3 млн рублей. На тот момент Арбитражный суд Татарстана рассматривал иск компании «Строй-Альянс» на 8,3 млн рублей по оплате работ за ребрендинг заправок в Воронежской области. В случае победы Мингазов обещал из полученных средств вернуть часть долга знакомому главе КФХ, который неоднократно вкладывал в его стройбизнес суммы в 5—10 млн рублей и требовал деньги назад с обещанной прибылью.

Когда Мингазов предложил фермеру дать еще 3 млн рублей — для коррупционного решения вопроса, тот согласился перечислить только 2,7 млн. После обналичивания сумма сократилась до 2,5 млн рублей, и именно с этой суммой в конверте Мингазов в сентябре 2023-го приехал в Казань вместе с Салтыковым и их общим знакомым Галеевым (ныне — свидетелем обвинения). В ходе следствия Мингазов и Галеев рассказывали, что Салтыков с конвертом ушел в Кабмин, а тот подтверждал — передача состоялась.

Валерия Салтыкова обвиняют в посредничестве и мошенничестве. Реальное время / realnoevremya.ru

«На встрече Фаиль Салихов изначально деньги брать не хотел, но я настоял, — цитировали показания Валерия Салтыкова на заседании по мере пресечения в суде. — А потом позвонил и сказал — не смог помочь. Я подъехал в сентябре и забрал 2,5 млн рублей. Он не смог, потому что знакомый судья умер... Дальше я подумал, что мог бы оставить данные средства себе, ничего не говоря Марату [Мингазову], рассчитывая, что вопрос решится сам собой — обманул его и приобрел на эти деньги машину Hyundai Elantra и зарегистрировал ее на жену... А когда суд отказал в иске и Мингазов позвонил: почему так получилось, я ему ответил: в ситуации виноваты нанятые им юристы — недоработали».

Собственно, проигрыш в суде и невозврат инвестиций убедили главу КФХ, выступившего взяткодателем, заявить о ситуации в экономическую полицию, откуда материалы проверки попали в отдел СК по Советскому району Казани.

Сам начальник отдела ЖКХ и транспорта Кабмина РТ еще до задержания успел написать явку с повинной — повинился, что поддался на уговоры давнего знакомого и обещал поискать знакомого в арбитраже. Через два дня позвонил в приемную суда, узнал, что знакомый судья давно умер, и тут же передал Салтыкову, чтобы забрал деньги. При избрании меры пресечения выяснилось — на момент получения повинной от чиновника силовики уже знали о его роли.

Следствие не согласилось с позицией защиты об иной квалификации действий Салихова. Реальное время / realnoevremya.ru

Защитники Салихова не раз предлагали переквалифицировать его обвинения с посредничества взяточничеству в особо крупном размере на обещание такового. Однако следователи на это не пошли.

Напомним, ранее Вахитовский суд Казани вынес приговор первому в цепочке посредников бизнесмену Марату Салихову — он получил 3 года лишения свободы условно со штрафом в 3 млн рублей. Что касается признавшего дачу взятки Сатдарова, то его дело Советский райсуд Казани прекратил за деятельным раскаянием.

Однако с этим решением не согласилась прокуратура, представление которой в ближайшее время будет рассматривать Верховный суд Татарстана.

Ирина Плотникова