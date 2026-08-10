В Казани запросили 23 месяца ограничения свободы за убийство стаей собак

Вину в причинении смерти по неосторожности Иосиф Лифшиц отрицает третий год

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Советском райсуде Казани стартовали прения по уголовному делу о трагедии в поселке Самосырово, где осенью 2024-го собаки растерзали 49-летнюю Жанну Хусаинову. Сегодня гособвинитель запросил 23 месяца ограничения свободы для Иосифа Лифшица, хозяина производственной базы, на которой обитала стая из 17 собак. Мимо этой базы проходила жертва, на теле которой эксперты позже нашли множество укусов, а также шерстинки. По версии обвинения, это были те самые собаки, прикормленные Лифшицем, защита с таким выводом не согласна, передает с места журналист «Реального времени».

Реальный срок прокуратура не могла требовать по закону, объяснила представитель обвинения, поскольку подсудимый ранее не был судим. Смягчающими вину обстоятельствами она просила признать состояние здоровья и преклонный возраст фигуранта — ему 78 лет.

В качестве дополнительного наказания представитель прокуратуры предложила запретить на 2 года и 11 месяцев заниматься деятельностью, связанной с содержанием и разведением собак. А еще она просила удовлетворить иски на 6 млн рублей о компенсации морального вреда — по 3 млн в пользу супруга погибшей и ее сестры.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ссылаясь на показания свидетелей, представитель прокуратуры Лилия Суркова сообщила — на принадлежащей Лифшицу территории базы он держал 17 домашних собак, которые вели себя агрессивно, представляли опасность для граждан и при этом находились на самовыгуле.

В результате 9 ноября 2024 года собаки, гуляя без присмотра недалеко от базы, напали на проходившую мимо 49-летнюю Жанну Хусаинову. От полученных травм потерпевшая скончалась. По уголовному делу провели несколько экспертиз, которые доказали, что на женщину напали собаки, которые проживали на базе, указывали в Следкоме. Эту информацию подтверждал и супруг потерпевшей.

После трагедии у одной из изъятых на базе собак на морде обнаружили кровь, причем экспертиза установила — это кровь погибшей, напомнила результат экспертизы Суркова. Она же сообщила о приобщенных видеозаписях, на которых видно, как сначала на Хусаинову бегут две собаки, а позже к ним присоединяются и остальные.



— Я не пришел за местью — я пришел за справедливостью, — выступил в прениях муж погибшей Рустем Хусаинов и попросил суд назначить наказание Лифшицу в виде реального лишения свободы. — К нему были обращения, он мог предвидеть, что когда-то случится трагедия. Это, наоборот, отягощает его вину... Прошу вынести приговор, который станет предупреждением для всех владельцев животных, небрежность и безответственность которых может привести к трагедии, и для всех, кто должен отвечать, чтобы такой ситуации больше не было...

Два предсмертных звонка Хусаиновой в службу «112» также стали доказательствами обвинения — в первом она сообщала о нападении 10 собак за Константиновкой, во втором сказала лишь одно слово: «Убивают». Однако искать ее начали близкие, когда узнали, что до работы тем утром женщина не дошла, и не смогли с ней связаться по телефону. Тем же вечером, после страшной находки на пустыре, жители Самосырово отправились с претензиями на базу Лифщица, призывая его к ответу.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Его и задержали силовики. При избрании меры пресечения Иосиф Лифшиц вину и агрессивность подброшенных к базе собак отрицал. На старте процесса занимал такую же позицию:

«Обвинение абсолютно ложное, основанное на предположениях. Я думаю, мои адвокаты разобьют это все. Там нет законного ничего, нет ни одного доказательства того, что виноваты собаки, которые жили около нашей базы, и виноват я. Мне шьют статью «Убийство по неосторожности». Все это вранье».

В прениях Лифшиц участия не принимал — ранее судья удалил его с процесса за комментарий с места. Сам обвиняемый вспоминает, что после отказа приобщать проведенные в Москве и Питере заключения экспертов он произнес одно слово: «Беспредел!» Правда, признал — до этого момента уже получал замечания за нарушения порядка судебного заседания.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По мнению адвокатов подсудимого Антона Казанцева и Артура Сойджана, предъявленное обвинение основано на предположениях, ни одна из якобы домашних собак в собственности Лифшица не числилась и в реестрах ветеринарных и иных служб не значилась. Причиной трагедии Казанцев назвал системный провал муниципалитета в части работы с безнадзорными животными. Поскольку еще 1 октября 2024 года — за месяц с лишним до смерти Хусаиновой — власти получили сигнал о нападении на человека 18 собак в данном районе, но лишь через двое суток специализированная служба отлова «Зооцентр» осуществила выезд и отчиталась об отлове двух собак.

Защитники считают — именно такой формальный подход не позволил предотвратить ЧП, но виноват в этом совсем не Лифшиц. При этом возбужденное дело об оказании небезопасных услуг по статье 238 УК РФ в отношении неустановленных лиц исполкома Казани и службы «Зооцентр» в СК прекратили. В данный момент это решение обжаловано обвиняемым владельцем базы.

Видеокадры нападения собак не позволяют идентифицировать этих животных, указывали адвокаты и ссылались на показания свидетелей о том, что в Самосырово имелись и иные стаи.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Также адвокат Сойджан указал на утрату важного доказательства по делу — одна из изъятых по делу собак, находясь в приюте «Зооцентра», загрызла другую. И это делает невозможным назначение дополнительной экспертизы.

Как сообщил «Реальному времени» сам Иосиф Лифшиц, по данным на апрель текущего года, в живых оставались лишь четыре из 17 собак.

Ирина Плотникова