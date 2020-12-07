Мишустин призвал регионы использовать опыт Москвы в борьбе с COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов перенять московский опыт в борьбе с коронавирусом.

Также он поручил подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса, создать все условия для логистических операций, а также проработать путь для транспортировки людей из отдаленных районов, сообщает Lenta.ru.

На той неделе Мишустин поручил руководителям российских регионов взять организацию вакцинации от COVID-19 под личный контроль. Кроме того, он распорядился утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса.

Так Мишустин сообщил, что расходы на борьбу с коронавирусом увеличиваются: «Во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается достаточно напряженной: в больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом, и расходы на эти цели также увеличиваются».