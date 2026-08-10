Глава Минздрава РТ Абашев посетил пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске

Привлечены наши ведущие специалисты, в том числе из Казани и Набережных Челнов, заявил глава ведомства

Руководитель Минздрава Татарстана Альмир Абашев посетил пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске. Об этом глава ведомства сообщил в своих соцсетях.

— Посетил пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске. Привлечены наши ведущие специалисты, в том числе из Казани и Набережных Челнов. Более 20 человек госпитализированы, состояние различной тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Абашев.

Напомним, что сегодня ВСУ атаковали беспилотниками Нижнекамск. Количество пострадавших при атаке БПЛА выросло до 75. Среди погибших есть ребенок, а также граждане Узбекистана и Таджикистана.

Удары пришлись на жилой сектор и объекты промышленности Нижнекамска, сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко. Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Подробности — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин