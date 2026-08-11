В Татарстане выявили почти 2 тыс. га под жилищное строительство
Выявлено 3727 территорий в 28 районах республики
В Татарстане продолжается работа по вовлечению новых земель под жилищную застройку. Их общая площадь составляет почти 2 тыс. га.
— Всего до конца этого года мы планируем выявить порядка 4,2 тысячи гектаров земли. Получить информацию об имеющихся участках татарстанцы и жители других регионов могут на Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных», воспользовавшись сервисом «Земля для стройки», — сообщил руководитель Управления Росреестра по РТ Андрей Парамонов.
Свободные земли находятся в 28 районах республики. Самые крупные массивы обнаружены в:
- Бавлинском районе — 298 га;
- Муслюмовском районе — 220,5 га;
- Чистопольском районе — 167 га;
- Дрожжановском районе;
- Алькеевском районе — 119,5 га;
- Тетюшском районе — 97 га.
Всего в банке земли Татарстана сейчас больше 8 тыс. участков на 6,3 тыс. га. До конца года планируют выявить еще порядка 4,2 тыс. га. Узнать о свободных участках можно через сервис «Земля для стройки» на платформе НСПД. Уже вовлечено в оборот 604 участка площадью более 338 га.
Ранее сообщалось о том, что в Татарстане предложили увеличить размер денежной компенсации для многодетных семей, которые вместо бесплатного земельного участка выбирают выплату.
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