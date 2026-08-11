В Татарстане выявили почти 2 тыс. га под жилищное строительство

Выявлено 3727 территорий в 28 районах республики

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается работа по вовлечению новых земель под жилищную застройку. Их общая площадь составляет почти 2 тыс. га.

— Всего до конца этого года мы планируем выявить порядка 4,2 тысячи гектаров земли. Получить информацию об имеющихся участках татарстанцы и жители других регионов могут на Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных», воспользовавшись сервисом «Земля для стройки», — сообщил руководитель Управления Росреестра по РТ Андрей Парамонов.

Свободные земли находятся в 28 районах республики. Самые крупные массивы обнаружены в:

Бавлинском районе — 298 га;

Муслюмовском районе — 220,5 га;

Чистопольском районе — 167 га;

Дрожжановском районе;

Алькеевском районе — 119,5 га;

Тетюшском районе — 97 га.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в банке земли Татарстана сейчас больше 8 тыс. участков на 6,3 тыс. га. До конца года планируют выявить еще порядка 4,2 тыс. га. Узнать о свободных участках можно через сервис «Земля для стройки» на платформе НСПД. Уже вовлечено в оборот 604 участка площадью более 338 га.

Ранее сообщалось о том, что в Татарстане предложили увеличить размер денежной компенсации для многодетных семей, которые вместо бесплатного земельного участка выбирают выплату.



Вадим Вахрушев