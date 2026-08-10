Антон Марчинский: «Наше предложение Евгению Кузнецову действовало до 1 августа»

Спортивный директор «Нефтехимика» — о сорвавшемся трансфере Кузнецова, проблемах рынка НСА в КХЛ и выходе на Тимоти Ловелла

Фото: взято с сайта hcnh.ru

Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский дал эксклюзивное интервью «Реальному времени». В нем функционер поделился подробностями несостоявшейся сделки с нападающим Евгением Кузнецовым, а также рассказал, насколько трудно привезти качественного легионера в КХЛ в 2026 году.

«В КХЛ все идет к тому, что своими кадрами клубы будут дорожить»

— Антон Владимирович, как оцениваете текущую летнюю трансферную кампанию? Насколько ею довольны?

— В целом удовлетворительно, но, конечно, всегда хочется большего. Несколько хороших трансферов не состоялось. И самое обидное, что вопрос не финансовый, как раз по условиям контракта все было согласовано, но вмешивались другие факторы. Ничего не поделать, но в общем проведенной работой доволен.

— Одной из последних сделок «Нефтехимика» стал трансфер нападающего Рафаэля Бикмуллина на пробный контракт. Непростые периоды карьеры у него были в «Ладе», «Сочи». Почему решили приобрести Бикмуллина?

— Рафаэль Бикмуллин — наш воспитанник. На мой взгляд, у него достаточно неплохой был прошлый сезон в «Сочи». И для меня оказалось странно, что летом он, скажем так, остался без команды. Ему есть что доказывать, для глубины состава, для конкуренции — вполне рабочий вариант.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В последние сезоны в КХЛ наблюдается тенденция, будто бы рынок качественных неограниченных свободных агентов оскудел. Согласны с этим?

— Когда я начал три года назад свою работу, уже тогда понимал, что в лиге все идет к тому, что своими кадрами клубы будут дорожить и на рынок будут выходить единицы игроков уровня топ-6, но там и ценник будет очень высоким. Поэтому мы идем своим путем: делаем акцент на воспитании своих ребят, даем больше возможностей молодым хоккеистам, обращаем внимание на рынок ВХЛ.

Я готовился к этому, поэтому для меня неудивительно, что происходит сейчас в КХЛ на рынке свободных агентов. Фактически мы видим, что последние три-четыре года в лиге крутились одни и те же ребята, менявшие клубную прописку. В итоге многие уже не могут найти себе работу. Второе межсезонье наблюдаю, как ребята, будучи на очень хороших контрактах, не имеют предложений на следующий сезон. Кто ветераны с именем, заслугами еще получают контракты, но уже на более скромных условиях. Поэтому, повторюсь, для меня ничего удивительного. Мы были к этому готовы, у нас одна из самых молодых команд в лиге. Есть многолетние лидеры, и есть молодые ребята, которые тихонько начинают выходить на лидирующие позиции. Такая преемственность своего рода.

«Бросилось в глаза легкое маневренное катание Ловелла, как он владеет шайбой»

— Интересно узнать, как «Нефтехимик» вышел на защитника Тимоти Ловелла. Почему обратили внимание на кандидатуру этого американского хоккеиста?

— Я просматривал лигу восточного побережья (ECHL). Было три-четыре хоккеиста, которые меня заинтересовали. Тимоти изначально не было в списке, я прорабатывал тех кандидатов, которых вели. Но они друг за другом отпадали. В итоге агент связался и предложил Ловелла. Я посмотрел его. Сразу бросилось в глаза легкое маневренное катание, как он владеет шайбой и видит площадку. Я понимаю, что по стилю он нам подходит. В созидании он может много. Направил тренерам, они посмотрели. Посовещались и решили, что стоит попробовать. Хороший возраст, хорошие атакующие навыки, на рынке легионеров пустота. А еще Лука Профака у нас — один легионер в команде. Это тоже не очень хорошо, несмотря на то, что коллектив в «Нефтехимике» сплоченный. Один легионер может заскучать в команде. Посмотрим, как Тимоти себя проявит в КХЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сложно ли в 2026 году привезти сильного легионера в КХЛ?

— Если мы говорим о больших именах, то они в КХЛ, к сожалению, не едут. Придется сильно переплатить. Сейчас в Северной Америке заработная плата на хорошем уровне, потолок в НХЛ вырос. Поэтому 500 000$ в год они могут заработать у себя дома, играя в фарм-клубе в АХЛ. А если поднимутся в НХЛ, выйдет еще больше. Теперь каждый может посчитать и прикинуть, какую сумму придется предложить легионеру, чтобы он приехал в КХЛ. И это я говорю о хоккеистах, которые лидеры в АХЛ, изредка поднимающиеся в НХЛ. Более статусные хоккеисты более миллиона долларов будут стоить.

— У легионеров возникают еще и вопросы безопасности, когда им предлагают перебраться в КХЛ.

— В том числе. Например, если мы говорим о Ловелле, то у него мама сразу начала беспокоиться, когда услышала о КХЛ. Материнское сердце можно понять. Иностранцы все в курсе международной ситуации, тут их обмануть не получится. Они друг с другом разговаривают, все узнают. Здесь наша задача объяснить им, что все нормально, что на повседневной жизни это не сказывается. Успокоить и сказать, что в КХЛ играть безопасно.

«Петунин, Тянулин, Ручкин и другие пришедшие ребята должны нас усилить»

— В межсезонье «Нефтехимик» покинуло много прежних лидеров: Александр Дергачев, Булат Шафигуллин. Карьеру закончил защитник Динар Хафизуллин. С учетом новых приобретений, как считаете, стала ли команда сильнее по сравнению с прошлым годом?



— На мой взгляд, команда стала более игровой. Хоккеисты подходят под стиль команды, в опыте мы не потеряли. Петунин, Тянулин, Ручкин и другие пришедшие ребята должны нас усилить. Поэтому, думаю, на бумаге мы стали сильнее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Какие задачи «Нефтехимик» ставит перед собой в следующем сезоне?

— Выигрывать, попадать в плей-офф и там продолжать побеждать.

— В 2027 году истекают контракты у Филиппа Долганова, Андрея Белозерова, Луки Профаки — игроков, без которых сложно представить сегодняшний «Нефтехимик». Будете ли продлевать этих хоккеистов на опережение уже по ходу сезона?

— Мы будем ориентироваться в этом вопросе по ходу сезона.

«Когда мы созвонились, нам сказали: в «Нефтехимике» Кузнецова не ждать»

— Одним из громких трансферов «Нефтехимика» в это межсезонье мог стать приезд нападающего Евгения Кузнецова. Почему не получилось завершить сделку до конца?

— Мы обозначали условия стороне Евгения Кузнецова, которые могли предложить. Наше предложение действовало до первого августа, мы ждали ответа. Когда в последний раз мы созвонились, нам сказали: в «Нефтехимике» Кузнецова не ждать.

— Насколько я правильно понимаю, что предложение «Нефтехимика» по финансам не увеличилось с того момента, как его обозначили впервые?

— Да, все верно. Предложение не увеличивалось по деньгам с момента, как оно было направлено.

— Игорь Гришин, тем не менее, хотел его все-таки видеть в составе?

— Да, хотел, но и Игорь Владимирович четко понимал, какие условия клуб может предложить Кузнецову. Мы с ним разговаривали на этот счет, и он с пониманием отнесся.