Путин прибыл в Улан-Удэ
Российский лидер проведет заседание президиума Госсовета РФ
Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба Кремля.
В городе российский лидер проведет заседание президиума Госсовета РФ, посвященное вопросам развития общественного транспорта.
В ходе своей поездки он также примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината в режиме видеоконференции.
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