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Путин прибыл в Улан-Удэ

14:38, 10.08.2026

Российский лидер проведет заседание президиума Госсовета РФ

Путин прибыл в Улан-Удэ
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба Кремля.

В городе российский лидер проведет заседание президиума Госсовета РФ, посвященное вопросам развития общественного транспорта.

В ходе своей поездки он также примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината в режиме видеоконференции.

Никита Егоров

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