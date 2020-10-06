Путин: скоро появится и третья российская вакцина от коронавируса
Вторая российская вакцина от коронавируса, созданная институтом «Вектор», в скором времени получит лицензию. Появится и третья вакцина, уверен президент РФ Владимир Путин.
«Уверен, что скоро будет и третья российская вакцина», — приводит слова Путина «Интерфакс».
На встрече с представителями парламентских партий президент заявил, что первые два препарата «высочайшего мирового класса». Он подчеркнул необходимость наладить промышленное производство вакцин.
По словам президента, прививки уже сделали вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Напомним, вакцину опробовал на себе и депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.ОбществоВластьМедицина
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