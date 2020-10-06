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Путин: скоро появится и третья российская вакцина от коронавируса

19:21, 06.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Путин: скоро появится и третья российская вакцина от коронавируса
Фото: kremlin.ru

Вторая российская вакцина от коронавируса, созданная институтом «Вектор», в скором времени получит лицензию. Появится и третья вакцина, уверен президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, что скоро будет и третья российская вакцина», — приводит слова Путина «Интерфакс».

На встрече с представителями парламентских партий президент заявил, что первые два препарата «высочайшего мирового класса». Он подчеркнул необходимость наладить промышленное производство вакцин.

Фото: minzdrav.gov.ru

По словам президента, прививки уже сделали вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, вакцину опробовал на себе и депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.

ОбществоВластьМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:26
    мы и первую не видели,кто дезинформирует президента?
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