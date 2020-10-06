Путин: скоро появится и третья российская вакцина от коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса, созданная институтом «Вектор», в скором времени получит лицензию. Появится и третья вакцина, уверен президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, что скоро будет и третья российская вакцина», — приводит слова Путина «Интерфакс».

На встрече с представителями парламентских партий президент заявил, что первые два препарата «высочайшего мирового класса». Он подчеркнул необходимость наладить промышленное производство вакцин.

Фото: minzdrav.gov.ru

По словам президента, прививки уже сделали вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, вакцину опробовал на себе и депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.