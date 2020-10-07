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Для пациентов с коронавирусом открывается горбольница №5 в Набережных Челнах

09:20, 07.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Для пациентов с коронавирусом открывается горбольница №5 в Набережных Челнах
Фото: zdrav.tatar.ru

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков анонсировал сегодняшнее открытие горбольницы №5 в Набережных Челнах в качестве превентивной меры для того, чтобы была возможность оказывать помощь помощь в полном объеме в случае всплеска заболеваемости коронавирусом.

Всего откроется 300 коек.

«В связи с этим все пациенты оттуда выписаны, перераспределение произведено. Здесь население не пострадает ни в коем случае по получению той помощи, в котором оно нуждается здесь и сейчас», — сказал Жаворонков.

Вчера СМИ сообщили, что в Челнах городская больница №5 может начать принимать пациентов с COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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