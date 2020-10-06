Врач из ковид-госпиталя в Нижнекамске рассказал, бывает ли при коронавирусе насморк

Хирург из Нижнекамска Альберт Арсланов, работающий в ковид-госпитале, рассказал, как отличить коронавирус от обычного ОРВИ.

Доктор посоветовал не волноваться и не подозревать у себя коронавирусную инфекцию при заложенности носа.

«Сейчас наступает сезон ОРВИ, и многие путают обычную простуду с коронавирусом и начинают паниковать, когда закладывается нос и теряется обоняние. Наших пациентов доставляют в госпиталь с кашлем, температурой, которая не спадает несколько дней, но насморка ни у кого из них нет», — рассказал Арсланов «НТР 24».

При возникновении симптомов, он посоветовал не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.

Ранее врач из Нижнекамского COVID-госпиталя рассказала о страхах пациентов.

