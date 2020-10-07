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Электронные больничные теперь доступны на госуслугах

09:51, 07.10.2020
Электронные больничные теперь доступны на госуслугах
Фото: digital.tatarstan.ru

На портале госуслуг запустили сервис электронных больничных листов. Информация будет поступать на портал из Фонда социального страхования РФ.

Теперь пользователи автоматически получают оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с листками нетрудоспособности. В личном кабинете можно узнать номер больничного листа, информацию о медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности. Только за сутки после запуска направлено 200 тыс. оповещений пользователям.

kzn.ru

Ранее Татарстан стал лидером среди регионов России по выдаче электронных больничных.

Общество Татарстан
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