Электронные больничные теперь доступны на госуслугах

На портале госуслуг запустили сервис электронных больничных листов. Информация будет поступать на портал из Фонда социального страхования РФ.

Теперь пользователи автоматически получают оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с листками нетрудоспособности. В личном кабинете можно узнать номер больничного листа, информацию о медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде нетрудоспособности. Только за сутки после запуска направлено 200 тыс. оповещений пользователям.

kzn.ru

Ранее Татарстан стал лидером среди регионов России по выдаче электронных больничных.