Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал прививку от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал прививку от коронавируса, об этом политик сообщил в своем Instagram.



«Утром проводили. Потом кольнули «SputnikV», потом довольный домой!», — написал Морозов под постом.



В конце сентября Минздрав РФ сообщил о начале вакцинации от коронавируса в ряде регионов страны. Отдельно отметим, что в Татарстане прививки от COVID-19 пока не делают.

