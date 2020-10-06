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Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал прививку от коронавируса

19:03, 06.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал прививку от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов сделал прививку от коронавируса, об этом политик сообщил в своем Instagram.


«Утром проводили. Потом кольнули «SputnikV», потом довольный домой!», — написал Морозов под постом.

В конце сентября Минздрав РФ сообщил о начале вакцинации от коронавируса в ряде регионов страны. Отдельно отметим, что в Татарстане прививки от COVID-19 пока не делают.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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