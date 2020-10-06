ВЦИОМ: 15% россиян очень боятся заразиться коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России 15% жителей очень боятся заразиться коронавирусом. Еще 59% выразили свое опасение в той или иной мере.

«В общей сложности три четверти (74%) испытывают страх», — цитирует «РИА Новости» гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова. Такие данные зафиксированы на 5 октября.

Фото: realnoevremya.ru

Прививку от коронавируса, по данным опроса «Единой России», готовы сделать лишь 23% россиян. 4% сообщили, что переболели и не нуждаются в вакцине.