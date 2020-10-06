Михаил Скоблионок пришел в суд за возмещением ковидной обсервации иностранцев

Фото: Максим Платонов

Туристы — в марте, деньги в октябре



Только под угрозой суда владельцу сети отелей «Регина» Михаилу Скоблионку удалось договориться об оплате долга Госкомитета по туризму Республики Татарстан. Бизнесмену причитается почти 1,7 млн рублей за размещение на двухнедельную изоляцию по COVID-19 прибывавших полгода назад из-за рубежа туристов. Сегодня в Арбитражном суде РТ предприниматель отозвал свой иск в связи с достигнутой договоренностью об оплате оказанных им услуг.

Исковое заявление индивидуального предпринимателя Михаила Скоблионка о взыскании стоимости оказанных ведомству услуг на 1,676 млн рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 12,7 тыс. рублей было принято к рассмотрению 7 сентября 2020 года, а на 6 октября было назначено предварительное судебное заседание.

Исковое заявление индивидуального предпринимателя Михаила Скоблионка о взыскании стоимости оказанных ведомству услуг на 1,676 млн рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 12,7 тыс. рублей было принято к рассмотрению 7 сентября 2020 года. Фото: Инна Серова

Задолженность не погашена, вопрос урегулирован

Сегодняшнее заседание началось с ходатайства, поданного представителем Скоблионка Ильнаром Хамидулиным, об отказе от заявленного требования.

— Задолженность погашена или не погашена? — уточнил судья Айдар Абдуллаев у представителей сторон.

— Урегулирован вопрос, — не стал вдаваться в подробности Хамидуллин.

— Это связано с возвратом госпошлины, — повернулся судья к юристу Госкомитета по туризму.

— Вопрос урегулирован…

— Погашена задолженность? Да или нет? — настаивал судья.

— Нет… — помявшись, признала чиновница. Ей на помощь пришел Хамидуллин — сказал, что вопрос об оплате решается.

В итоге через несколько минут дело было закрыто, суд принял отказ от иска и объявил о возврате 20 922 рублей госпошлины истцу.

Заседание началось с ходатайства, поданного представителем Скоблионка Ильнаром Хамидулиным (на фото — крайний слева), об отказе от заявленного требования. Фото: Инна Серова

«Они настояли и обещали заплатить»

Обязательная двухнедельная изоляция была введена в России по постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой с 20 марта. В подписанном ею постановлении оставаться на карантине следовало в домашних условиях, а при отсутствии такой возможности — в больницах. Обеспечить пребывание приезжих в больницах обязали глав регионов. Однако важных зарубежных гостей республики, как выяснилось, было решено поместить в более комфортные условия.

Как пояснил «Реальному времени» Михаил Скоблионок, в принадлежащих ему гостиницах размещали прилетавших из-за рубежа иностранцев, в частности визитеров из Германии. Оплатить их пребывание должен был Госкомитет по туризму — бюджетными деньгами:

— Госкомитет распределял людей, которые должны были жить в гостиницах. Я сказал: «Мне не нужны ваши деньги, мне не нужно постояльцев». Однако они настояли и обещали заплатить. Мы содержали свой штат, платили людям двойные зарплаты, кормили и содержали людей за свой счет, а нам ничего не платили! Прошло пять или шесть месяцев, у меня уже пени пошли… И только после того, как я подал в суд, дело сдвинулось.

Как пояснил Михаил Скоблионок, в принадлежащих ему гостиницах размещали прилетавших из-за рубежа иностранцев, в частности визитеров из Германии. Фото: hotel-inn.ru

Без комментариев

— Вот так работает бюджет! Если денег нет — никого не содержите! — раздраженно высказался в адрес чиновников предприниматель в разговоре с «Реальным временем». — А у нас вначале дают команду содержать, а потом ищут, где взять деньги.

Наше издание обратилось в Госкомитет по туризму с запросом о комментарии по поводу судебного иска Михаила Скоблионка. На момент публикации ответ не был получен, по получении мы готовы его опубликовать.

Инна Серова