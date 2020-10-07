У двух сенаторов Совета федерации выявили коронавирус

У двух членов Совета Федерации обнаружили коронавирус. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Тесты были сданы накануне пленарного заседания палаты. Кто именно подхватил вирус, не сообщается.

По словам Тимченко, заболевание у сенаторов проходит бессимптомно, однако тесты оказались положительными. Оба они ушли на самоизоляцию, сообщает «РИА Новости».



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