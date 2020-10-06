В Казани подорожали градусники из-за ажиотажного спроса — видео

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В Казани подорожали градусники из-за ажиотажного спроса, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В одной из аптек Московского района самый дешевый прибор для измерения температуры тела стоит 760 рублей. В других аптеках — ситуация аналогичная. По словам заведующей одного из магазинов, градусники за 200—300 рублей были еще вчера, но их моментально раскупают. В некоторых аптеках термометров вообще нет.

Один из поставщиков рассказал ТНВ, что приборы для измерения температуры приходят из Китая в ограниченных количествах и их очень быстро разбирают.

В России в августе резко выросли цены на ртутные градусники. Депутат Госдумы РФ Борис Менделевич заявил, что направил соответствующий запрос в Федеральную антимонопольную службу: «Порядок в этом вопросе наводить нужно, чтобы недобросовестные производители фармации не могли использовать этот ажиотажный спрос на тот или иной товар с целью свой наживы».

Отметим, что татарстанское отделение УФАС не получало жалоб на рост цен на градусники и этим вопросом не занималось.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что в России 15% жителей очень боятся заразиться коронавирусом. Еще 59% выразили свое опасение в той или иной мере.

