В Минздраве Татарстана попросили не «атаковать» центры компьютерной томографии

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что компьютерная томография не является исследованием на выявление коронавируса.

realnoevremya.ru

«Безусловно, если пациент находится в острой фазе и у него идентифицируют пневмонию, то это компьютерная томография. Хотя еще раз мы население просим отнестись с пониманием. Компьютерная томография не является скрининговым методом. Не надо, пожалуйста, атаковать КТ-центры при чувстве першения в горле. У нас очень много таких пациентов, которые хотят делать именно как скрининг КТ:«А вдруг там что-то есть?", — сообщил Жаворонков.

Ранее Роспотребнадзор РФ предупредил о росте коллективной дозы облучения от КТ-исследований. По данным ведомства, коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томограммы за январь — март 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области возросла в 1,5 раза. Это может стать причиной заболеваний, вызванных радиацией.