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Глава ФАС озвучил стоимость одной дозы российской вакцины от COVID-19

22:47, 06.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава ФАС озвучил стоимость одной дозы российской вакцины от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что стоимость российской вакцины от COVID-19 не будет превышать 1 тыс. рублей за одну дозу, в дальнейшем цена будет снижаться.

«Мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим примерно по определениям себестоимости, потому что нет базы сравнения с другими странами, определим этот тариф», — передает его слова ТАСС.

pixnio.com

Пока вакцину выпускают относительно небольшими партиями, а для расширения производства фармпредприятиям нужен капитал. Цена сильно снизится, когда появятся данные из референтных стран.

ОбществоМедицина
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