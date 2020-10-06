Глава ФАС озвучил стоимость одной дозы российской вакцины от COVID-19

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что стоимость российской вакцины от COVID-19 не будет превышать 1 тыс. рублей за одну дозу, в дальнейшем цена будет снижаться.

«Мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим примерно по определениям себестоимости, потому что нет базы сравнения с другими странами, определим этот тариф», — передает его слова ТАСС.

pixnio.com

Пока вакцину выпускают относительно небольшими партиями, а для расширения производства фармпредприятиям нужен капитал. Цена сильно снизится, когда появятся данные из референтных стран.