В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, из-за чего могут ввести новые ограничительные меры

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Темп ежедневного прироста новых случаев коронавируса в Татарстане в 0,4% не означает, что в будут введены новые ограничительные меры. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина:



«Это не влечет за собой введения каких-то ограничительных мероприятий. Нет такого показателя — темп прироста случаев, который... То есть я не могу сказать, что у нас будет 0,6% и мы с введем какие-то ограничительные мероприятия. Нет, речь не об этом. Мы о том, что у нас есть незначительный абсолютный прирост нового числа случаев, на 5—6».

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На вопрос о том, есть ли какие-то показатели к введению ограничительных мер, Патяшина заявила, что таких нет:

«Мы будем смотреть от того, кто заболел у нас. Вот на сегодня, например, 28 случаев за последние сутки — это единичные случаи. Это единичные случаи в трудовых коллективах, это единичные случаи в семьях. Мы не видим такого широкого распространения, у нас нет групповых очагов. Это единичные случаи в образовательных учреждениях. Поэтому на сегодня, согласитесь, 22—31 [случаев] — это не так много, чтобы из-за такого количества случаев мы все с вами вошли в режим самоизоляции или в режим ограничительных мер. Крайне этого делать не хочется».

Также главный санитарный врач обратила внимание на ношение масок:

«Среди заболевших очень малая доля лиц, кто пользовался средствами индивидуальной защиты регулярно. Это говорит о том, что на сегодня все те меры профилактики, которые предписаны, они эффективны, они работают и нужно ими пользоваться. Нужна сознательность граждан, сознательность работодателей, еще раз убеждать, что маски с нами надолго. По крайней мере до конца года — это точно».