В Казани приостановили работу продуктового магазина за несоблюдение масочного режима

В Казани судебные приставы приостановили работу продуктового магазина по улице Чистопольской за нарушение масочного режима. Магазин закрыли на 10 суток.

Согласно материалам дела, продавец обслуживала покупателя без использования маски. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности продуктового магазина на 10 суток.

realnoevremya.ru



Прилавки и двери помещения приставы опечатали. Сотрудники службы предупредили индивидуального предпринимателя об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления деятельности, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

